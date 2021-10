Torna nel Vallo di Diano l’incubo trivelle

La sospensione e la ripresa. Ad interrompere l’iter procedurale dell’istanza della Shell ci aveva poi pensato un Decreto Legge del 2018 sulle “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” ed in particolar modo dall’articolo 11 ter con cui è stato creato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e ha previsto, nelle more dell’adozione del Piano, da approvare entro il 30 settembre 2021, la sospensione delle istanze di ricerca di idrocarburi. Poiché, come denunciato dal Wwf, l’adozione del PiTESAI non c’è stata entro il 30 settembre, si sono rimessi in moto i procedimenti autorizzativi, vecchi e nuovi, compresi quelli di Valutazione di Impatto Ambientale, per la prospezione e la ricerca di idrocarburi che erano stati sospesi e che ora interesseranno in tutta Italia circa 91mia chilometri quadrati di mare e 26mila kmq sulla terraferma.

Il Piano per la transizione energetica. Il PiTESAI PiTESAI è l’acronimo di Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, si tratta di uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile. Il PiTESAI tiene conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, considera principalmente i possibili effetti sull’ecosistema, nonché tiene conto dell’analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI sono altresì indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.