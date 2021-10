The SMeakers, le scarpe di chi non si ferma, nonostante la sclerosi multipla

“The SMeakers. Le scarpe di chi non si ferma”: questo lo slogan collegato alla campagna di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla promossa dalla Sanofi e dall’AISM, centrata su speciali scarpe da ginnastica, che sono state prodotte artigianalmente in Italia coinvolgimento l’imprenditore marchigiano Alberto Monti e calligrafate a mano dall’artista Chiara Riva con le storie di chi ogni giorno convive con la sclerosi multipla. Storie positive, che esprimono una vita in movimento oltre la malattia. “The SMeakers. Le scarpe di chi non si ferma” sono state lanciate in occasione della Milano Fashion Week, manifestazione chiusasi il 27 settembre 2021. Tre sono le storie raccolte da The SMeakers, che testimoniano cosa significhi per una persona che convive con la sclerosi multipla andare avanti, darsi degli obiettivi e superarli. Come Rachele, vicepresidente nazionale dell’AISM, che grazie alla sclerosi multipla ha imparato a tollerare l’imprevedibilità della vita e a porsi traguardi ambiziosi, come un viaggio in Francia sola, con le stampelle e tanti sogni. Oppure Federico, medico della FISM, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla che affianca l’AISM, il quale ha trovato nelle relazioni positive con gli altri la forza di reagire ai momenti più duri della vita con la patologia e infine Cristina, volontaria dell’AISM, che dopo un primo periodo buio di depressione, ha deciso di affrontare la malattia in cerca di un nuovo equilibrio: ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina e ha superato la paura più grande, quella di diventare mamma. Il fil rouge che lega le tre storie è il movimento, che la sclerosi multipla può compromettere progressivamente, non solo dal punto di vista fisico, con limitazioni della mobilità, dell’equilibrio e della coordinazione. Il progetto The SMeakers, che ha come testimonial la conduttrice televisiva e attrice Giorgia Surina e la blogger Ilaria Vita, ha avuto visibilità sui social grazie all’hashtag #PortamiInGiro, che ha invitato i follower a fotografare le proprie scarpe, applicandovi gli sticker SMeakers che si trovano nella gallery di Instagram condividendo la foto, attraverso post o stories, sui propri profili, con l’invito ai propri follower a fare altrettanto. A cura di Luigi De Rosa

Giorgia Surina, attrice

info http://www.aism.it