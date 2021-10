The orange tree, un pezzo di Thailandia a Sorrento . Sul Corso Italia il ristorante che non ti aspetti, in Penisola sorrentina la cucina Thai che non ti aspetti e a curarla sono thailandesi veri. Mentre tante cucine orientali, tipo quelle giapponesi, spesso non troviamo proprio persone del posto, qui ci sono tre simpatiche thailandesi. Ad accoglierti, in perfetto italiano e con modi gentili e professionali, Arhinya Maiphaeng , che con Ivan Bianco, un professionista del settore, col padre Bruno, che è una istituzione nel mondo della ristorazione sorrentina, han avuto questa splendida idea. In cucina Mueandri Arphoen e Rooyuen Yong Yoavathida, nella speranza di aver trascritto correttamente i nomi, precisiamo che sono del Nord della Thailandia, la zona più vera insomma.

Ivan ci tiene in particolare ai prodotti “Il martedì siamo chiusi, lo passo a prendere i prodotti freschi che mi faccio portare da Napoli – spiega a Positanonews.it -, facciamo insieme un grosso lavoro di ricerca dei prodotti, servono germogli freschi per fare un’ottima cucina, tamarindo, anacardi, erba papin”

Noi abbiamo assaggiato le nuvole di gamberi con delle deliziose salse, poi gli spring rolls, freschissimi, il Pad Krapao, il Tom Yum Kung, ottima zuppa un pò forte, ma è un piatto tradizionale Il Pad thai è fatto con tutti i crismi , eccezionali anche anche i ravioli ed il green curry, le birre si accompagnano perfettamente a questi piatti. Accoglienza e simpatia sono il tocco in più. Locale curatissimo e colorato trasmette positività e gioia con il grande Budda alle spalle che infonde prosperità e saggezza. Da provare per chi ama la cucina orientale, passerete una bella serata .