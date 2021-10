Tetto in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco. Paura nel salernitano

Paura nel salernitano per le fiamme che hanno avvolto il tetto di un’abitazione. È accaduto questa mattina in zona Quadrivio di Campagna.

I residenti che trovavano nei pressi dell’abitazione, si sono allarmati immediatamente alla vista delle prime fiamme. Appena hanno visto l’incendio espandersi, non hanno esitato a chiamare i soccorsi.

I Vigili del Fuoco, non appena hanno ricevuto l’allerta, si sono recati sul posto.

Hanno utilizzato una scala per raggiungere il tetto dell’abitazione in fiamme.

Dopo svariate difficoltà, i pompieri sono riusciti a domare l’incendio che divampava di minuto in minuto.

Non si conoscono ancora le cause, per il momento però, il fuoco è stato spento senza aver causato danni a persone.