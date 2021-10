Tesi sulla costiera amalfitana e premio di Laurea: che gioia per Giuseppe Buonocore di Amalfi

Amalfi in festa per Giuseppe Buonocore, laureatosi all’Università degli Studi di Napoli Federico II, che gli ha assegnato un premio di Laurea, riservato agli studenti più meritevoli. Lo scrive Amalfinotizie.

Giuseppe ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA), per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo. La tesi sulla quale ha lavorato Giuseppe coinvolge il nostro territorio, ed è intitolata Dalla tradizione all’innovazione: una proposta progettuale per il paesaggio della Costa d’Amalfi.

Un plauso a Giuseppe per l’impegno profuso in anni di studi che gli hanno permesso di portare in alto il nome della città della costiera.