Grande prestazione del Vico Equense che ha vinto di misura contro la capolista San Marzano per 2 – 1. Alla vigilia del match mister Ferrara si era mostrato sicuro di poter dare del filo da torcere a chiunque in virtù della crescita che i ragazzi stanno avendo giorno dopo giorno. Il ct aveva chiesto, specialmente ai più giovani, di divertirsi e di farsi notare di più, risultato che è riuscito ad ottenere brillantemente. Una gara fisica e nervosa ma soprattutto una terza vittoria consecutiva che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.