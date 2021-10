Terrore in un locale di Pompei, accoltellato un ragazzo di Agerola. Un diciannovenne di Agerola è stato accoltellato durante una festa in un locale di Pompei. Colpito quattro volte al gluteo ed una alla schiena al seguito di una lite scatenata nel corso della serata, il giovane è stato trasportato in gravi condizioni al vicino ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Tra i medici c’è preoccupazione soprattutto per la coltellata ricevuta alla schiena, abbastanza profonda.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, alle quali il ragazzo ha dichiarato di non aver litigato con nessuno. Resta da chiarire la dinamica esatta della vicenda.