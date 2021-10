Terremoto Campi Flegrei, nove scosse registrate nella notte a Pozzuoli

Nella notte appena trascorsa (dalle 23:25 di ieri 20 ottobre e fino alle 7:12 di oggi 21 ottobre), sono state registrate 9 scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli. Dalle verifiche effettuate e dalle segnalazioni non risultano danni né feriti.

L’evento principale si è verificato alle ore 2:47, nella zona dell’Accademia Aeronautica, la scossa è stata localizzata a una profondità di 1,7 chilometri. I terremoti hanno avuto tutti una magnitudine bassa, la massima dei 9 eventi sismici è stata di 1,5 sulla scala Richter ed anche per questo le scosse non sono state avvertite dalla maggior parte della popolazione, diversamente da come avvenuto in passato con scosse avvenute ad una profondità simile ma di magnitudo più alta (il 16 luglio venne distintamente avvertita, specialmente in zona Solfatara, quella di magnitudo 1.7 e di 2 chilometri di profondità accompagnata da un boato).

Sul proprio profilo Facebook il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, spiega che “non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione Civile” e, aggiunge, “nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti”. “Insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli – conclude nel messaggio il primo cittadino – sto seguendo da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirò successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto”.

(Michele Pappacoda)