Tassa dei rifiuti, ok agli sgravi: sconti per i cavesi in difficoltà

Misure anticrisi: anche quest’anno il Comune di Cava de’ Tirreni conferma il contributo economico per il pagamento della Tari e l’esonero parziale dal pagamento della tassa sui rifiuti rivolte alle categorie in difficoltà socioeconomica. In occasione dell’ultima riunione di giunta, infatti, l’esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Servalli ha dato l’ok, come accaduto negli anni precedenti, all’esonero parziale Tari destinando all’intervento la somma di 8 mila euro, precisando i requisiti che le famiglie devono possedere per accedere al sussidio, tenendo conto non solo degli anziani con pensioni minime (dall’Isee che non oltrepassi gli 8.966 euro) e dei nuclei senza reddito o con reddito molto basso (fino a un massimo di 3.936 euro annui), ma anche di coloro che, avendo perso il lavoro nel corso del 2021, hanno un reddito complessivo familiare che non consente il soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia.