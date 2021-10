Tampone gratis per chi prenota il vaccino in farmacia: l’iniziativa di Federfarma. In farmacia sarà possibile sottoporsi ad un tampone gratuito per chi contestualmente ha prenotato la somministrazione del vaccino. L’iniziativa è stata annunciata da Federfarma, che ha invitato le farmacie associate che garantiscono la vaccinazione a “proporre ai cittadini che chiedono un tampone antigenico rapido di sottoporsi alla vaccinazione, prenotandone contestualmente la somministrazione”.

“Anche perché – spiega Federfarma – il farmacista, grazie alla sua professionalità ed esperienza, è in grado di stabilire una relazione di fiducia, basata sull’ascolto e sull’informazione chiara e puntuale, che aiuta la persona dubbiosa ad adottare un atteggiamento positivo nei confronti della vaccinazione, abbandonando le false suggestioni diffuse dalle fake news”.

“Aderendo a questa iniziativa – sottolinea il presidente di Federfarma, Marco Cossolo – le farmacie confermano, ancora una volta, il proprio ruolo di primo presidio sanitario di prossimità sul territorio costantemente impegnato in favore della tutela della salute della collettività”.

