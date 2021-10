Successo del Vico Equense Juniores ad Agerola

Esordio vincente per la Juniores di Mister Franza sul campo dell’Agerola. Mattatore dei padroni di casa è stato Cassitto, autore di una doppietta. Sugli scudi Savarese, autore di diversi interventi salva risultato. Nella prima frazione, gli azzurro-oro hanno imposto il proprio gioco, andando vicino al goal con Percuoco e Guidone Gianluca e portandosi in vantaggio a pochi minuti dal duplice fischio con Cassitto. Nella seconda frazione, sale in cattedra l’Agerola nel disperato tentativo di trovare il pareggio. I padroni di casa devono fare i conti però con Savarese che blinda la propria porta. All’80 minuto, Cassitto mette in ghiaccio il match con una conclusione che non lascia scampo all’estremo difensore avversario.