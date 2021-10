Giovedi 21 ottobre 2021 alle ore 17.00, presso la sala congressi del Castello Giusso, si terrà la presentazione del libro STORIA E ARCHITETTURA DEL CASTELLO DI VICO EQUENSE , di Maria Gabriella Pezone. L’evento è curato dall’ A.I.Parc.C , presieduto da Giavanna Maglio. Dialoga con l’autrice Giovanna Starace.

Il castello di Vico è stato per me un tema davvero straordinario. Un’occasione imperdibile per mettere a frutto gli strumenti e la metodologia della storia dell’architettura. Come in una sorta di “macchina del tempo”, con il castello Giusso è possibile fare

un viaggio nella storia, tra Medioevo e fine Ottocento. Aprendo e chiudendo una serie di porte che introducono nella vita e nelle vicende dei tanti personaggi che l’hanno abitato e vissuto, sembra quasi di percorrere la galleria di specchi paralleli in cui Josè Aureliano Buendía di Cent’anni di solitudine si perdeva astraendosi dalla realtà.

Un viaggio anche fantasmatico, dunque, ma calato nella storia. Seguendo le tracce dell’architettura di questo manufatto si passa, infatti, dalla Vico angioina, messa a ferro e fuoco negli anni della guerra del Vespro, alla città del tardo Cinquecento e dell’inizio Seicento percorsa dai vivacissimi fermenti culturali innestati grazie anche al sodalizio tra il vescovo Paolo Regio e i suoi feudatari, Ferrante Carafa prima e Matteo di Capua poi. Dopo la lunga parentesi che vide l’arrivo dei Ravaschieri di Satriano tra Sei e Settecento, Vico rivela, alla fine del secolo, il suo volto rivoluzionario con la vicinanza agli ideali repubblicani. Non è un caso se diversi personaggi originari della penisola sorrentina ebbero una rapida ascesa sociale nel Decennio francese. Tra questi vi fu anche Nicola Amalfi proprietario del castello nel primo Ottocento. Nel secondo Ottocento, con la costruzione della nuova strada di collegamento con la Costiera sorrentina, la famiglia Giusso inaugurerà quella vocazione turistica che segnerà, anche in seguito, Vico Equense e la storia del castello.

Insieme ai personaggi, anche l’architettura del castello di Vico Equense è contras segnata da molte “vite” e, da storica dell’architettura, entrare in ciascuna di esse è stata un’esperienza appassionante. Purtroppo, però di questi periodi non sempre si è conser vata la materialità dell’architettura. Nella maggior parte dei casi, infatti, in mancanza della flagranza dell’opera, si è dovuto sopperire lavorando con gli strumenti della sola storia, attraverso la lettura di molte fonti descrittive, a cominciare dalle “prese di pos- sesso” dei feudatari, senza trascurare molti inventari in atti notarili, perizie giudiziarie e poi tanti altri documenti, bancari e iconografici, che hanno contribuito a delineare un’idea più precisa della configurazione architettonica nelle diverse epoche. La lettura delle carte è stata intersecata, per quanto possibile, con l’indagine sui luoghi che, va detto, non è stata agevole (in molti casi impossibile) poiché la struttura risulta, tranne che per gli ambienti di rappresentanza comuni, inaccessibile in quanto trasformata in una multiproprietà privata. Conosciuto oggi come “Castello Giusso”, già nel nome questo manufatto reca tracce di due momenti significativi della sua lunga storia. Da un lato, ricorda le origini quando fu costruito il maniero con la duplice funzione di fortezza e di abitazione del feudatario. Dall’altro, l’appellativo si ricollega all’imponente trasformazione promossa negli anni ottanta dell’Ottocento da Girolamo Giusso che conferì anche alla parte moderna dell’e difcio le forme di un castello merlato espressive di quei mutamenti ormai avvenuti nel gusto architettonico alla fine del secolo.

Le origini, alle quali è dedicato il primo capitolo, vanno collocate in quegli anni diff cili per la storia del regno angioino lacerati dalla guerra del V espro, quando si rese neces- sario un programma di rafforzamento difensivo delle coste che mise a sistema le prece- denti torri costiere Montis Plagii e di Supramonte facendo della fortezza di Vico un nodo strategico. La costruzione della fortellitia , contemporanea a molte altre fortezze costiere del Cilento (Castellammare della Bruca, Castelcivita, Castelnuovo cilento) e del basso Lazio (Mola di Gaeta), risale al 1289 quando Vico fu feudo di Sparano di Bari, logoteta e fi gura centrale dell’ estabilishment angioino durante l’assenza di Carlo II dal regno. La fortezza angioina rientrava nel modello del donjon residentiel di origine normanna, dominato dalla torre cilindrica, con base a scarpa coronata da beccatelli, e posta al centro del sistema difensivo. Se la torre angioina rimase in piedi almeno sino al primo Seicen to, la configurazione della fortezza ancora oggi visibile, a mio parere, è il frutto invece di lavori effettuati nel periodo aragonese e forse di trasformazioni successive. Tuttavia,p roprio su questo fronte la ricerca non ha prodotto i risultati sperati. Quella del periodo aragonese si è rivelata infatti una delle “porte” rimaste chiuse per l’insufficienza di fonti disponibili, che lasciano certamente margini per approfondimenti futuri. Del resto, come è ben noto agli addetti ai lavori uno degli aspetti più stimolanti delle nostre ricerche è che non possono mai dirsi concluse.

Con il riammodernamento della rete difensiva vicereale, Vico perse la centralità del pas- sato e la fortezza fu fagocitata all’interno della villa di delizie dei marchesi di San Lucido, Federico prima e poi Ferrante Carafa, approfondita nel secondo capitolo, la cui costruzione fu resa possibile dalla realizzazione dell’acquedotto che portò a Vico le acque della Sperlonga. Il racconto mitologico “scultoreo”, allestito negli opulenti giardini da Ferrante con le fontane di Nigrone , ben esprime quel raffi nato clima culturale che V ico visse in questa stagione di fine Cinquecento e che ebbe il suo culmine nella elegante e sontuosa riproposizione di una villa urbana nel progetto di sistemazione promosso all’inizio del Seicento dal Principe di Conca, oggetto del terzo capitolo. Come gli Antichi, Matteo di Capua volle realizzare un luogo in cui dovevano essere riprodotti tutti i comodi e il decoro della residenza cittadina ma con quel senso di isolamento, intimità, contatto con la bellezza della natura che la rendeva quasi un antidoto alla ciceroniana occupatio urbis ac vitae . Negli ambienti da lui realizzati, il Principe volle trasferire così le ricche collezioni di arte, antichità, statue, libri e rarità, in una sorta di esposizione permanente che doveva contribuire ad arricchire il piacere dell’ otium suo e dei suoi ospiti. I lavori di Vico riflettevano, infatti, quella stessa magnificenza (che noi purtroppo dobbiamo solo immaginare) mostrata da Matteo in uno stile di vita ispirato a «un lusso che po trebbe dirsi veramente da re» (Colombo) e manifestata anche attraverso una serie di acquisti sempre più sconsiderati tanto da portare rapidamente alla rovina la sua famiglia. Quanto realizzato nella villa di Matteo – e rimasto interrotto per la sua improvvisa morte nel 1607 – fu ricomposto dal 1629 nella villa di Ettore Ravaschieri, uomo d’arme e dal te- nace spirito imprenditoriale. Con lui (e con gli altri Ravaschieri) la proprietà fu trasformata da villa di delizie in luogo di introduzione, con tre mulini e un forno per la preparazione «di biscotti e maccaroni» sulla collina sottostante e con la costruzione dei magazzini sulla spiaggia (inizialmente solo quattro) nel luogo detto “le Postare” che dovevano servire per lo stoccaggio dei prodotti provenienti dai feudi calabresi imposti coercitivamente da Ettore ai Vicani. La stecca dei magazzini alla Marina fu poi rinnovata e ampliata tra il 1707 e il 1709 su progetto di Ferdinando Sanfelice, imparentato ai Ravaschieri attraverso la moglie Agata, impegnato negli stessi anni nella trasformazione del palazzo napoletano alla riviera di Chiaia, come è stato approfondito nel quarto capitolo.

Il castello di Vico, dove – è noto – morì Gaetano Filangieri, cognato dell’ultimo feuda tario Filippo Ravaschieri, ritornò a essere in seguito un magnificente luogo di delizie con l’avvocato Nicola Amalfi, un faccendiere che ebbe nel Decennio francese una rapidissima ascesa sociale (a lui è dedicato il quinto capitolo). Questi condusse una vita al di sopra delle proprie possibilità, con l’acquisto di lussuose proprietà per uso personale, tra le quali, insie me al castello di Vico, va ricordato il prestigioso palazzo Filomarino della Torre a Napoli. La sua vita, vissuta sempre al limite, lo fece salire rapidamente in alto e altrettanto veloce- mente lo condusse alla rovina. Per un debito non onorato, nel 1828 gli furono pignorate tut te le proprietà tra le quali anche il castello, che era stato da poco completamente rinnovato e riportato agli antichi splendori.

Frammentata in diversi nuclei nell’asta giudiziaria che seguì al dissesto dell’Amalfi, la proprietà fu poi ricomposta da Luigi Giusso entro il 1845. Questi, con fine acume imprenditoriale, cogliendo, in prospettiva le potenzialità di un luogo incantevole che di