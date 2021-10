Statale nel caos per i cantieri: polemica a Vietri sul Mare

Circolazione a singhiozzo in Costiera amalfitana per i tanti cantieri aperti. Sulla Statale 163 da tempo gli automobilisti, infatti, devono fare i conti con un senso unico alternato, per la precisione al chilometro 49,800, ricadente nel territorio comunale di Vietri sul Mare. La situazione ha creato e continuerà a creare disagi agli automobilisti.

Sulla questione è intervenuto pesantemente il sindaco della città della Ceramica, Giovanni De Simone , che ha chiesto un tavolo di concertazione con Regione Campania, Provincia e Anas visto che gli interventi di messa in sicurezza non sono bastati per garantire la riapertura completa della strada. Il sindaco De Simone è alla ricerca di risposte rispetto a un problema che si trascina da tempo e che richiede risposte tempestive, soprattutto in vista dell’arrivo dell’inverno che porterà con sé piogge abbondanti che potrebbero provocare ulteriori smottamenti. Interventi in corso anche a Maiori, lungo la Strada provinciale 2. I lavori di ripavimentazione della strada che unisce il paese costiero con Tramonti proseguono celermente ma inevitabilmente, essendo questa la principale arteria che dal Valico di Chiunzi porta al mare, sono molti gli automobilisti che si trovano a dover convivere con i disagi connessi ai lavori. Da lunedì e fino al prossimo 18 ottobre sarà vietato il transito in via Umberto I nel territorio comunale di Conca dei Marini. Anche in questo caso sono previsti lavori di ripavimentazione.