Spoglio elettorale a Praiano: a Vettica i due Amendola in testa per l’amministrazione Caso

In diretta dallo spoglio elettorale di Praiano. Ieri è arrivata l’ufficialità del raggiungimento del quorum del 40% necessario alla conferma a sindaco di Anna Maria Caso, che ha scritto la storia consacrandosi come primo sindaco donna della costiera amalfitana.

Intanto Positanonews è in diretta per lo spoglio elettorale. I giochi son fatti, Praiano e tra i comuni della costiera amalfitana dove non resta che attendere i risultati per conoscere la composizione dell’amministrazione comunale. Alla sezione di Vettica, Gennaro Amendola e Agostino Amendola sono in vantaggio rispettivamente con 102 e 95 voti, segue Capuano con 92 e Cuccurullo con 64. Si contano, oltretutto, 59 schede bianche e 24 nulle.