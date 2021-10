Spettacolo di beneficenza presso il centro polifunzionale Vincenzo De Cicco in Ponticelli.

Riceviamo e pubblichiamo

Canzoni classiche napoletane ed omaggio al grande Renato Carosone

Si e’ svolto presso il centro polifunzionale “Vincenzo De Cicco” in Ponticelli una serata di beneficenza per le persone meno fortunate di noi .a presentare Ralph Stringile con il suo solito stile di eleganza e bravura .Il piccolo anfiteatro con un numeroso pubblico distanziato per le norme anti covid .E’ intervenuta Gemma Iannone in rappresentanza del centro a portare i saluti ed i ringraziamenti da parte della direzione del centro polifunzionale ed ha messo in risalto gli impegni presi insieme a padre Victor per i bambini bisognosi. Una serata ricca di emozioni con lo chansonnier Salvatore Minopolied il suo gruppo formato da validissimi musicisti :Francesco Liuzzi alla batteria e percussioni, Antonio Iovine alla fisarmonica ,Massimo Rizzello al mandolino .La serata divisa in due tempi nel primo tempo canzoni classiche napoletane,il bravo chansonnier Salvatore Minopoli piu’ volte applaudito e le persone chiedevano ad ogni canzone il bis .La canzone napoletana ha origini antichissime e possiamo dire gia’ nel 500 Napoli era la patria della canzone grazie alle famose Villanelle,però solo nel 600 la canzone napoletana incominciò a diventare un elemento di cultura oltre che di costume .Salvatore ha deliziato il pubblico con le seguenti canzoni classiche napoletane, Michelemma’,FenestaVascia,Te voglio bene assaje,Oili’ Oila’ ,Lo cardillo nnammurato,reginella, O surdato nnammurato, Reginella, Uocchie c’arraggiunate,Rumba degli scugnizzi, mentre Lilly Amati in veste di co presentatrice si e’ alternata con Ralph Stringile leggendo la storia di ogni canzone. Lo spettacolo e’ durato piu’ di 2 ore tenendo incollate le persone sulle sedie. Tra il primo ed il secondo tempo e’ intervenuto Pino Iove per il folk,con una bellissima tammurriata.Nel secondo tempo omaggio al grande Renato Carosone e Ralph è intervenuto mettendo in evidenza la storia e la grande bravura del maestro Renato Carosone , autore, compositore, cantautore , direttore d’orchestra conosciuto ed affermato musicista a livello mondiale . Salvatore Minopoli accompagnato dai suoi musicisti ha cantato Torero, Caravan Petrol, O sarracino, Maruzzella , Tu vuo fa l’americano ,Guaglione, Lazzarella, pigliate ‘na pastiglia. La serata ha avuto come direttore artistico l’attore Lucio Ciotola e come organizzatore Gaspare Scognamiglio. La serata si e’ conclusa con i fuochi pirotecnici .

