Sorrento, vandali danneggiano l’ascensore di un condominio: sporta denuncia

Vandali in azione in un condominio di Sorrento, dove è stato danneggiato l’ascensore della struttura. Al momento la porta d’ingresso all’ascensore è ostacolata da nastri segnaletici in attesa dell’intervento tecnico.

Il servizio è stato sospeso per pericoli e rischi gravi. Sono stati riscontrati danni di grave entità e dovrà dovrà essere riparato con manutenzione straordinaria specifica.

Intanto l’amministratore di condominio si è rivolto agli organi di Polizia Giudiziaria e Carabinieri per sporgere denuncia contro ignori e sperare in un’acquisizione da parte dei militari delle riprese delle telecamere di videosorveglianza nei dintorni.