Sorrento. Tirocini formativi gratuiti per le persone svantaggiate

Il Comune di Sorrento ha pubblicato un bando rivolto a cittadini residenti che rientrano nella categoria delle cosiddette persone “svantaggiate”, per l’accesso a tirocini formativi gratuiti. L’iniziativa non costituisce né una collocazione al lavoro né un aiuto economico verso persone indigenti, ma ha l’obiettivo di realizzare un percorso socio-riabilitativo e rientra nell’ambito del servizio “Inserimento lavorativo e socio-riabilitativo per le persone svantaggiate – Azione Tirocinio Formativo” dell’azienda speciale consortile “Penisola Sorrentina”.

Il servizio prevede lo svolgimento di periodi di formazione ed attività in ambito lavorativo, volti a sperimentare ed implementare le capacità individuali, nell’ottica di una riqualificazione e di un reinserimento lavorativo e sociale.

I cittadini che intendono usufruire di questa opportunità, devono presentare domanda d’accesso presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sorrento, utilizzando la modulistica disponibile presso l’ufficio, a partire da oggi 26 ottobre, fino e non oltre il 9 novembre.

Alla domanda d’accesso dovrà essere allegata l’attestazione Isee, in corso di validità, relativa la situazione economica del nucleo familiare anagrafico di appartenenza, ai fini della definizione della graduatoria.

Il bando è rivolto anche a cooperative, associazioni, imprese ed aziende private disponibili a collaborare per la realizzazione del servizio, secondo le modalità e per le finalità sopra citate. Nessun onere ricadrà a carico del soggetto che aderirà all’iniziativa.