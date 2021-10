Sorrento: stop alle concessioni demaniali a Marina Grande per un mese

Il dirigente del quarto dipartimento comunale di Sorrento, Ing. Alfonso Donadio, ha firmato l’ordinanza con la quale si sancisce la sospensione delle concessioni demaniali a Marina Grande. Il motivo? La criticità sollevata già da tempo dal Servizio Demanio Marittimo comunale al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che diede mandato alla Direzione Regionale di effettuare le necessarie verifiche di competenza.

Tali verifiche riguardano alcune procedure di riperimetrazione, dopo che il comune aveva emanato una procedura temporanea che stabiliva che, qualora il procedimento di revisione della dividente demaniale si sarebbe concluso con la riconsegna di tali aree al demanio marittimo, l’Ente comunale avrebbe adottato ogni provvedimento consequenziale in ordine alla corretta imputazione degli eventuali canoni pagati. Con l’ordinanza, dunque, è stata sospesa per un mese la concessione demaniale a ben 6 ditte che operano in quel territorio. Il direttore Donadio, tra l’altro, ha specificato che tale termine non determinerà alcun slittamento della scadenza

del titolo concessorio ab origine che risulta in ogni caso immodificato.