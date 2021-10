Sorrento, sospensione disciplinare di tre giorni a un funzionario dell’ufficio tecnio

Sorrento ( Napoli ) Una sanzione disciplinare di tre giorni all’architetto D.D.S. ” Irrogazione sospensione dal servizio per giorni tre” in conseguenza della “Conclusione di Procedimento Disciplinare”.

La vicenda si riferisce alla presenza contemporanea in ufficio, al Comune di Sorrento, ed alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, dell’architetto D. D. S, impegnato in un’udienza per “aggressione” che lo contrapponeva al commerciante M. S., che da tempo in modo sempre più spettacolare (manifesti, striscioni, pubblicazioni su facebook), lo accusa di reati nell’espletamento delle sue funzioni lavorative.

Una protesta violenta, con accuse gravissime, portata avanti ogni giorno dal commerciante sorrentino, che fu tirato in ballo per una sua presunta aggressione all’architetto, vicenda quindi pubblica e notoria, di interesse pubblico visto il ruolo rivestito dalla persona in questione, una vicenda infinita che sembra una telenovela ma che la stampa come ha riportato la vicenda della presunta aggressione così riporta questa della sanzione disciplinare che è un provvedimento grave e senza precedenti .

Restiamo in attesa ovviamente di controdeduzioni o eventuali ricorsi possibili al Tar Campania per informarne, ricordiamo che Positanonews si occupa di due province e aree, la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, e non tutto riesce a sapere .