Sorrento, servono aiuti per la mensa Caritas. Ecco come fare

Sorrento ha una mensa Caritas che ogni giorno è in grado di offrire circa 50 pasti a coloro che si trovano a vivere in condizioni di disagio economico. In questo momento, però, la mensa comincia ad avere un po’ di difficoltà ed alcuni volontari, attraverso i social, lanciano un appello a chi volesse generosamente contribuire. Non è necessario offrire grandi cose, basta anche un piccolo contributo che, unito agli altri, contribuirà a far andare avanti quello che rappresenta un punto di aiuto per tantissime persone meno fortuntate.

Chi volesse contribuire a questo nobile intento può rivolgersi alla signora Iaccarino Rosaria per aiuti economici perché è responsabile di un IBAN come mensa Caritas. M si può aiutare la mensa Caritas anche con alimenti, rivolgendosi a Tina Di Leva o a Don Tonino della chiesa Nostra Signora di Lourdes a Sorrento.

In particolare occorre olio, pasta e scatolame sigillato incluso pelati. Se qualcuno vuole offrire carni o parmigiano può lasciare un pagato al supermercato Pollio a Sorrento indicando per la Caritas di don Tonino. Grazie a tutti.