Sorrento, rifacimento manto stradale: rallenta la viabilità in via degli Aranci

La notizia giunge da Antonino Siniscalchi, professore e giornalista per Il Mattino, ma anche abitante di Sorrento.

La città del Tasso questo pomeriggio si è trovata a fare i conti con un notevole rallentamento della viabilità in via degli Aranci, dal lato dell’ospedale. La causa dell’ intoppo sono i lavori per il rifacimento del manto stradale.

Il traffico procede, anche se lentamente. Tuttavia alcune auto restano in coda per una manciata di minuti fino all’incrocio che unisce il Corso Italia, via degli Aranci e via Capo.