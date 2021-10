Sorrento: rapina ai fedeli nella Chiesa di Lourdes, arrestato il bandito

Sorrento: il bandito che, lo scorso martedì, ha tentato di rapinare due fedeli nella Chiesa di Lourdes, è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Sembra che il primo atto decisivo per la cattura, sia stata la resistenza del pensionato aggredito, ex appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe così preso del tempo, permettendo l’arrivo dei carabinieri, non distanti dalla Chiesa nella quale si è consumato il reato, difatti la Chiesa di Lourdes è situata a poche centinaia di metri dalla Caserma dei Carabinieri di Sorrento. L’aggressore, 36enne originario di Pagani, si è introdotto nella chiesa con l’intenzione di mostrarsi come un mendicante ed ha approfittato della sola presenza dei due aggrediti, un uomo ed una donna, per intimorirli e chiedergli denaro, al rifiuto dei due, l’aggressore li avrebbe minacciati con un cacciavite. Successivamente, data la resistenza della vittima, sarebbe scappato, ma l’arrivo dei carabinieri ha permesso che fosse bloccato proprio nei pressi del luogo dell’aggressione. Il bandito è stato poi perquisito ed arrestato, sono stati trovati, durante la perquisizione altri arnesi che potrebbero essere utilizzati per scasso.

Non si esclude che questo caso possa essere c0rrelato ad altri simili, di aggressioni e rapine, disseminati in questi giorni nell’intera provincia di Napoli