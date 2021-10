Sorrento, questa sera concerto in Cattedrale di Roberta Di Mario “A new beginning. Il suono dopo il silenzio”,

Sabato 30 ottobre si esibirà nell’incredibile cornice della Cattedrale di Sorrento in “A new beginning. Il suono dopo il silenzio”, il tour internazionale del 2021 che ha già toccato diverse grandi città italiane e che a breve porterà l’artista a Copenaghen.

A New Beginning è il cambiamento. È suono in movimento, libero e coraggioso, verso spazi sconfinati per celebrare un nuovo inizio. È il potere straordinario della musica sublimato

dal suono rivoluzionario del pianoforte di Roberta Di Mario. E ci conduce dove la meraviglia trova cura e protezione, dove bellezza e turbamento si fronteggiano. Roberta Di Mario, compositrice e pianista, crea un personale e sorprendente viaggio tra passato e futuro, tra composizioni inedite e letteratura pianistica di tradizione, tra favole e miti, spostando i margini e ribaltando i finali, e invitando alla profonda riflessione che in fondo noi siamo suono e la musica da sempre ci appartiene.

60 minuti. 88 tasti di musica infinita.