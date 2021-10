Sorrento prepara il Natale 2021: ecco luminarie e albero

Non siamo neppure a novembre che a Sorrento già si respira aria natalizia. Alcune settimane fa ha spopolato sui giornali la notizia del mega Babbo Natale comparso a Napoli, ed ecco che e’ la volta di Sorrento e la penisola sorrentina. La centralissima Piazza Tasso si prepara ad accogliere – o meglio, ha già accolto – il nuovo Albero di Natale che farà compagnia a Sorrentini e turisti per i mesi più freddi dell’anno. Gli operai sono al lavoro per l’imponente albero, che come ogni anno sarà l’attrazione principale del Natale a Sorrento.

In concomitanza ai primi interventi per il Natale 2021 a Sorrento, a Salerno ci si prepara da un paio di settimane alle Luci d’Artista. Per Salerno ancora non si conoscono i dettagli dell’evento ma, con ogni probabilità, le luci si accenderanno nelle prime settimane di novembre e sino a dopo l’Epifania.