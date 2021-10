Sorrento, orari e disposizioni per la Commemorazione dei Defunti

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola rende noto: «A partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre il Cimitero Comunale resterà aperto con orario continuato dalle 8:00 alle 17:00. Negli stessi giorni, in via Traversa San Renato, compreso il piazzale antistante l’ingresso del cimitero comunale, è istituito il divieto temporaneo di sosta dei veicoli, con rimozione coatta, ed il divieto temporaneo di transito veicolare.

Nei giorni 1 e 2 novembre, invece, dalle ore 7 alle ore 18, in via San Renato, nel tratto compreso tra il parcheggio “Pollio” e il parcheggio “Terminal”, ed in via Marziale, nel tratto compreso tra il civico 24 e l’incrocio con via San Renato, è istituito il divieto temporaneo di sosta dei veicoli, con rimozione coatta, ed il divieto temporaneo di transito veicolare».