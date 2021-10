Sorrento, moto e auto si scontrano sul Corso Italia: interviene 118

A Sorrento si è reso necessario l’intervento del 118 per soccorrere eventuali feriti di un incidente. Il fatto è avvenuto sul Corso Italia, e ha visto lo scontrarsi di un’automobile e uno scooter.

In molti sono accorsi sul luogo del sinistro, per accertarsi circa le condizioni di una delle due persone coinvolte, che pare sia stata soccorsa in barella. L’entità dell’incidente non sembra destare particolari preoccupazioni.