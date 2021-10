Nel mattino tempestoso di oggi 5 ottobre 2021, a dar fondo al centro del golfo di Sorrento il Flying Fox, intestato a Jeff Bezos, proveniente direttamente da Nizza , si aggira nelle acque del golfo di Napoli.

Flying Fox yacht.Lungo 136 metri, lo yacht del patron di Amazon, l’uomo più ricco del mondo, è costato circa 500 milioni di dollari. Costruito nel 2019 nei cantieri di Lurssen, il Flying Fox è dotato di 11 mini-appartamenti, che possono ospitare fino a 25 persone, mentre sono 54 i membri dell’equipaggio a bordo. La Flying Fox è una nave da crociera privata da 400 milioni di dollari che può essere noleggiata per 4 milioni di dollari a settimana, rendendola una vacanza che solo i ricchi possono permettersi. E poiché questo non è uno yacht normale, il designer Mark Berryman è venuto a creare splendidi interni pieni di “bambù, teak e quercia”.

Accanto, alla fonda già da qualche giorno, lo yacht ESPADARTE, dalla silouette simile ai nostri traghetti, è una barca di lusso varata in Portogallo nel 1968 e poi refitted dai Cantieri Benetti in Liguria.

Foto 2 di 2



Espadarte Yacht

Espadarte è uno yacht a motore con una lunghezza di 49,8 m. Il costruttore dello yacht è Arsenal do Alfeite dal Portogallo che ha consegnato il superyacht Espadarte nel 1968. Il superyacht ha una larghezza di 7,47 m, un pescaggio di 1,58 m e un volume di 337 GT.

L’Espadarte, precedentemente chiamato Thea, Rama, Deerrama, Indiarama, Myrna, Donapila II, presenta un design esterno di Jorge d’Almeida Araujo, con architettura navale di Jorge d’Almeida Araujo. Fino a 10 ospiti sono alloggiati a bordo del superyacht Espadarte e ha anche alloggi per 11 membri dell’equipaggio, incluso il capitano di Espadarte. Lo yacht Espadarte ha scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. È alimentata da 2 motori Mercedes, che le danno una velocità di crociera di 15,0 kn e una velocità massima di 16,0 kn. Lo yacht ha una velocità di 15,0 kn. Lo yacht trasporta a bordo 45.000 litri di carburante

Nella classifica degli yacht più grandi del mondo, il superyacht Espadarte è elencato come numero 966. È il primo yacht più grande costruito da Arsenal do Alfeite. Il proprietario dello yacht Espadarte è mostrato in SYT iQ ed è disponibile esclusivamente per gli abbonati. Su SuperYacht Times abbiamo 12 foto dello yacht Espadarte, ed è presente in 4 articoli di notizie sugli yacht. I dati di mercato del refit di SYT iQ mostrano che lo yacht è stato ristrutturato l’ultima volta nel 2018.

Espadarte attualmente non è in vendita, ma attualmente ci sono 2327 yacht in vendita nel mondo. Lo yacht a motore Espadarte è stato venduto l’ultima volta nel 2016. Secondo i dati del nostro sistema di analisi di mercato SYT iQ, era uno dei 565 yacht venduti nel 2016. Non è noto se lo yacht Espadarte abbia un sistema di infotainment per superyacht di YachtEye.