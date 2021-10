Sorrento, l’Avv. Gaetano Milano: “A Villa Fiorentino ci prepariamo per il Natale”

L’Avv. Gaetano Milano, Amministratore Delegato della Fondazione Sorrento, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook afferma: «Venerdì scorso il recital “Sorrento omaggia Caruso” al Teatro Tasso è piaciuto molto ai, purtroppo, non tantissimi presenti. Ma abbiamo avuto modo di conoscere la famiglia dell’amabile Federico Caruso (pronipote del tenore) ed il trio di Nazario Vasciarelli, artisti bravi ed entusiasti del loro lavoro. Ho saputo che sabato mattina, grazie al concordato appoggio dell’azienda, sono stati sulla terrazza dell’Hotel Vittoria, dove hanno realizzato un fuori programma cantando alcune canzoni del repertorio carusiano a fronn’e limon’ tra l’entusiasmo dei presenti. Per Natale stiamo pensando ad un bis arricchito (la storia di Caruso ed il suo legame diretto ed indiretto con Sorrento lo merita) e ci stiamo pensando. Nel frattempo resta straordinario l’impegno delle Associazioni locali per il mercatino autogestito negli stands di Villa Fiorentino, da frequentare a novembre, insieme alla mostre “Manufactum”, “Le Sirene nel tufo”, “I Carillons di Enrico Salierno” (ieri esaltati nel servizio di Mezzogiorno Regione del Tg3). Intanto ci prepariamo per il Natale a Villa Fiorentino, dal 7 dicembre prossimo, tra arte presepiale e non solo, musica, teatro e intrattenimento per i più piccoli».