Sorrento, la scomparsa di Pasquale Baiano: il ricordo di Fabio Colucci

SORRENTO , IN RICORDO DI UN AMICO PASQUALE BAIANO !

Caro Pasquale quanto cammino abbiamo fatto assieme !?

La mia carriera professionale 46 anni fa’, ebbe inizio proprio grazie a Pasquale Baiano.

Lui mi prelevo’ una sera dal Fauno Notte Club, del compianto Franco Jannuzzi, dove io lavoravo.

Il giorno dopo iniziammo un programma di lavoro e in 3 mesi di attività, Pasquale mi fece suo socio.

Assieme “arruvutajmo” il mercato della Penisola Sorrentina; praticamente nel nostro settore non avevamo più concorrenti, tant’è che prendemmo un deposito più grande.

Pasquale era un venditore nato.

Era piuttosto Naif il suo modo di vendere, però allora era tanto… ma tanto efficace.

Rimase sempre nel settore alla sua maniera, mentre io dopo qualche anno, mi staccai da lui per raggiungere livelli di carriera piuttosto ambiziosi per un giovane sorrentino.

Quando arrivai ai vertici della carriera in una Azienda come Yomo, lo incontrai per strada e mi disse :

“Però te n’aggio mparat ‘e cos !

Je vist a’ro’ si arrivat'”?

E parti’ la sua risata contagiosa.

Lui aveva grande ammirazione per quello che avevo fatto e per i livelli di carriera raggiunti.

Era un Guascone, però sapeva essere modesto e io capivo che a suo modo era orgoglioso del fatto che quel ragazzo che lui aveva cercato una sera…era riuscito a fare carriera.

In maniera diversa dal calcio, io ero comunque stato una sua… scoperta.

Ogni volta che lo incontravo non perdevo mai occasione per dirgli che era stato il mio Maestro.

Lui sorridendo un giorno mi disse :

“Io song’ stato Pasquale Baiano, tu invece si stato n’ata cosa”!

Mi metteva sempre la mano sulla spalla e salutandoci mi ripetava… Fatt’ avverre’ !

Sei stato una Brava ed Onesta Persona, perciò il Signore ti premierà per quello che sei stato, con il Paradiso Eterno.

Ciao Pasquale, oggi piango un Amico sincero e l’unico grande Maestro avuto in quegli anni, perché tu sei stato il vero Re di quella che allora si chiamava … Tentata Vendita