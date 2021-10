Sorrento, la presentazione del libro di Pignataro a Villa Fiorentino: l’intervista di Positanonews. Fitto cartellone per il weekend a Sorrento, in Villa Fiorentino, con eventi culturali, artigianato e agricoltura. In vetrina nelle sale e nel parco circostante la dimora affacciata sul corso Italia le opere dei maestri dell’artigianato locale e le produzioni agricole del territorio.

Ieri, sabato9 ottobre 2021, alle 19 si è tenuta la presentazione del libro di Luciano Pignataro e Giancarlo Vecchio «Il metodo Cilento. I cinque segreti dei centenari». Il contenuto del volume è stato analizzato da Livia Adario Iaccarino e dal Rettore dell’università di Napoli Federico II, Matteo Lorito.

Il libro di Luciano Pignataro è frutto di due anni di lavoro e di collaborazione con il grande professore Giancarlo Vecchio, oncologo di fama internazionale e Accademico dei Lincei di recente purtroppo scomparso.

Stare relegati a casa ci ha messo per la prima volta di fronte alla necessità di riflettere sul tempo, ed è questa la questione fondamentale su cui ruota questo libro oltre che la nostra vita.

Questo libro riflette sul fatto che non abbiamo mai tempo nonostante la nostra velocità sia aumentata. Studi recenti ci dicono che le nuove generazioni vedranno solo i passi salienti dei film, non parliamo delle letture. Questo libro è la riflessione di quello che il nostro Paese, nel suo complesso, dovrebbe fare per ritrovare la sua identità oltre Sanremo e i Mondiali di Calcio, ossia la capacità che abbiamo avuto per secoli di essere i migliori artigiani del Mondo. Domenica, alle 17.30, riprende l’attività degli stand delle aziende agricole del territorio. Alle 20 spettacolo “Musica e Parole” con Lorena Bartoli e Marco Palmieri. «Di supporto alle giornate del G20 del Commercio che si terranno lunedì 11 e martedì 12 ottobre, a Villa Fiorentino proponiamo un appuntamento con due “gioielli” del territorio: l’artigianato e l’agricoltura – sottolinea l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano -. Nei tre giorni che vanno dall’8 al 10 ottobre, mentre la Villa saluterà l’apertura della mostra Manufactum, ormai giunta alla sua terza edizione, negli spazi esterni le aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agroalimentari del territorio illustreranno il proprio percorso di crescita, al quale la Fondazione cerca di dare un supporto. Le associazioni degli artigiani da un lato, la Coldiretti e singole aziende dal territorio dall’altro, hanno collaborato alla iniziativa che sarà anche una occasione di incontro, di scambio di esperienze, di iniziative promozionali e di intrattenimento, con il clou rappresentato dalla presentazione del libro di Luciano Pignataro e Giancarlo Vecchio».