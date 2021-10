Sorrento Juniores – Mister Russo: “Proveremo a fare bottino pieno”

Quarto turno, il terzo nostro impegno. I ragazzi di Giulio Russo sfidano il Giugliano dopo aver centrato il bottino pieno contro Afragolese e Mariglianese. L’obiettivo? Tener fede al più classico dei detti popolari: non c’è due senza tre – incrociamo le dita! “Vogliamo dare continuità a questo buon avvio di stagione – afferma mister Giulio Russo -, proveremo a fare bottino pieno perché stiamo attraversando un buon momento”. La ricetta per cercare di vincere è sempre la stessa: “Intensità e aggressività sono ingredienti imprescindibili – continua mister Russo – perché se giochiamo a ritmi alti possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Sto creando una bella empatia con i ragazzi e sono fiducioso anche se affrontiamo una squadra forte che è ancora imbattuta dopo tre giornate. Sarà tosta, ma siamo pronti”.