La Juniores Sorrento batte il Giugliano per 3-1 e si porta a 9 punti in classifica, 1 sotto il San Giorgio, suo prossimo sfidante sabato pomeriggio. “Sono molto contento di questa vittoria – afferma mister Giulio Russo -. Come accennato alla vigilia, abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente, ben strutturata e ben messa in campo, ma faccio i miei complimenti ai ragazzi che hanno fatto un’altra prova eccellente. Continuiamo su questa strada perché è quella giusta: noto miglioramenti di partita in partita, – conclude -. Anche il terzino Francesco Russo ha così commentato la vittoria: “Sono felice per la prestazione della squadra, siamo stati cattivi nel primo tempo e nella ripresa quando dovevamo chiudere il match. Adesso testa al San Giorgio e a migliorare sempre di più”.