L’Istituto di Cultura Tasso, prosegue senza sosta il ciclo di conferenze dedicate alla politica, alla filosofia, alla letteratura con relatori di grosso calibro. Segnatevi le date e non mancate! Sponsor di questi eventi culturali gli Hotel Continental, Hotel Conca Park, Pasticceria Primavera e il Ristorante Donna Sofia di Mario Capozzi.

Il presidente Luciano Russo, afferma che pur non avendo grande pubblico in presenza, sono molto soddisfacenti le trasmissioni in diretta delle conferenze effettuate da Positanonews e Michele De Angelis, che raggiungono anche gli interessati di oltrefrontiera.

Foto 3 di 3





27 OTTOBRE 2021 MERCOLEDI ore 17.00 – HOTEL CONCA PARK MARIO ROVINIELLO –ELIO VITTORINI E L’ESPERIENZA DEL POLITECNICO

28 OTTOBRE ORE 11.00 HOTEL CONCA PARK PASQUALE PALMIERI –MEDIA, POLITICA E SOCIETA’

29 OTTOBRE 2021 VENERDI ore 17.00 – HOTEL CONCA PARK GUIDO D’AGOSTINO NINO DANIELE. IL CONGRESSO DI LIVORNO 1921

30 OTTOBRE ORE 11.30 HOTEL CONCA PARK DOMENICO IERVOLINI COMMEMORAZIONE.

30 OTTOBRE 2021 SABATO ore 17.00 – HOTEL CONCA PARK – ALESSANDRO HOBEL- IL PCI NELLA STORIA D’ITALIA