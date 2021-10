Sorrento intervista al cantante portoghese Salvador Sobral

Sorrento (NA) All’interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento, per la X Edizione della rassegna Suoni DiVini con la direzione artistica di Mario Mormone, si è esibito il cantante portoghese Savador Sobral, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017 con la canzone Amar pelos dois (dal portoghese: Amare per entrambi) scritta e prodotta da Luísa Sobral, sorella dell’interprete. Con il cantante portoghese c’erano i musicisti Max Agnas (piano), André Rosinha (cotrabasso) Bruno Pedroso (alla batteria e André Santos alla chitarra. Sobral ha conquistato il pubblico sorrentino proponendo il meglio del suo repertorio che spazia dalla musica popolare a quella folk e all’elettroacustica. Durante le esibizioni, come un attore consumato abituato al teatro brechtiano abbatte la quarta parete, lascia l’altare/palco e cammina tra le navate, canta e recita. Quello di Salvador Sobral è un canto jazz unico e originale, che appartiene solo a lui e alla sua storia d’artista. C’è nella sua poetica il Fado di una regina come Amalia Rodríguez, il jazz di Chet Baker e Billie Holiday quindi l’estro del poeta belga Jacques Brel. “Amar pelos dois” cantato da Sobral sull’altare della Cattedrale di Sorrento ha la bellezza della lettura del Cantico dei Cantici, lo stesso effetto ottengono brani come “Sangue de meu sangue” e “Paint the town”, ma uno degli applausi più sentiti dal pubblico sorrentino Sobral lo strappa quando, durante il bis, che ha concesso un“solo piano” interèetando Oje Marí, oje Marí (Vincenzo Russo, 1876) in modo magistrale. La sua voce si sposa magnificamente alla melodia napoletana e ieri ha dimostrato al microfono della cattedrale che nel curriculum, tra le tante lingue che parla, può inserire anche il napoletano.

–Complimenti per la magnifica performance sorrentina, è la prima volta che si è esibito in una chiesa?

-Sì, è la prima volta. È stata un’esperienza molto emozionante. L’altare, l’acustica nelle navate, gli spettatori seduti sulle panche, tutto era nuovo e interessante, la bellezza dell’architettura religiosa invitava al raccoglimento e alla musica.

–Nel suo ultimo disco bpm, (sigla che sta per battiti per minuto della pulsazione cardiaca) c’è una particolare ricerca e cura strumentale. Lei spesso durante la performance lascia il palco, lo concede al contrabbasso come alla batteria, in altre occasioni dà vita a dei monologhi, rompe gli schemi.

-Quello che mi interessa nella musica è l’elemento sorpresa. In “That Old Waltz” a un certo punto c’è un interludio del pianoforte che arriva inaspettato. Non amo essere legato ad una struttura completamente chiusa, come accade nel pop.

–Quanto deve Salvador Sobral a Luìsa Sobral?

-Le devo molta riconoscenza perché grazie a lei sono arrivato all’Eurovision Song Contest 2017 che mi ha dato il successo internazionale, cantiamo spesso insieme, ma abbiamo due personalità musicali ben distinte.

–Facendo riferimento a due mostri sacri della letteratura lusitana, chi sceglierebbe tra Pessoa e Saramago, a quale dei due si sente più vicino?

-Come si fa a scegliere? È come chiedermi di scegliere tra Pelé e Cristiano Ronaldo (sorride N.d.A), non si può. Ma a parte questo le confesso che leggo molto José Saramago, mi piace la sua scrittura, adoro le sue storie.

–Che cos’è per lei il Fado, cosa il jazz?

-Per me il Fado è malinconia, il jazz e libertà. Detto in modo molto sintetico. Amo tanti interpreti come Silvia Perez Cruz, Caetano Veloso, Chet Baker e Billie Holiday.

–La sua vita è cambiata con il trapianto di cuore?

-Assolutamente sì. Pensi che prima non riuscivo a salire neanche le scale. Ora sono felice. Sto bene. Riesco a fare tante cose che prima non potevo permettermi.

–Infine mi racconti le sue impressioni su Sorrento.

-Le posso dire che l’altro ieri ero in Lussemburgo e faceva un freddo insopportabile. Quando sono arrivato a Sorrento, ho visto il mare, il verde dei giardini, mi sono tolto la giacca e ho detto: sono a casa!

Obrigado e desejo boa sorte

Di Luigi De Rosa

Ringrazio il direttore artistico Mario Mormone e Giuseppe Prudente così come lo staff di Salvador Sobral, sono stati ospiti cortesi e attenti come sempre.

Salvador Sobral al piano nella Cattedrale di Sorrento