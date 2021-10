Sorrento, Innovation League per il G20, il commento e la diretta con Luigi Di Maio che è stato accolto dalla Città del Tasso amministrata dal sindaco Massimo Coppola nel modo migliore

Oggi Sorrento ci ha accolto per il G20 Innovation League, evento organizzato per la prima volta nella storia di questo vertice. Insieme a start-up provenienti da tutto il mondo, investitori e grandi aziende, stiamo mettendo in campo progetti legati a innovazione e sviluppo. In una parola: futuro.