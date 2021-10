Sorrento, il sindaco: “Onorato di aver consegnato il Premio Penisola Sorrentina a Claudio Gubitosi”.

“Onorato di avere consegnato il Premio Penisola Sorrentina a Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, da oltre mezzo secolo punto di riferimento del cinema internazionale per le giovani generazioni. Un esempio per la nostra città, da sempre legata al mondo del cinema e della cultura, potente motore per un rinnovato sviluppo anche di questo territorio”.

Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, intervenuto ieri sera alla 26ma edizione del Premio Penisola Sorrentina, promosso dal Comune di Sorrento, con la collaborazione del Ministero della Cultura e della Regione Campania.