Sorrento, il sindaco Massimo Coppola riferimento della Penisola sorrentina e non si ferma qui. Presente alla vittoria di Peppe Aiello a Vico Equense , è stato forse il primo sindaco della Costiera sorrentina, cioè dei comuni da Meta e Sant’Agnello a Massa Lubrense, che è uscito fuori da Piazza Sant’Antonino. Non solo , Coppola cerca relazioni a Napoli in Regione Campania a Roma al Governo , e si sono visti i frutti con il G20 sul commercio e anche altre iniziative di carattere internazionale. Cominciamo davvero a pensare che non si ferma qui, avere una visione sovracomunale, fare rete, almeno con la Penisola Sorrentina, e Vico è imprescindibile, come giustamente ha detto, mentre altri sindaci la vorrebbero quasi escludere, questi sono alcuni dei punti positivi del primo cittadino che si sta mostrando molto più lungimirante di quanto alcuni pensassero.