Sorrento, il messaggio di cordoglio di Raffaele Lauro ad Enzo di Nardo per la perdita della madre

Sorrento. Si è spenta all’età di 94 anni Antonina Varriale, vedova Di Nardo. E Raffaele Lauro ha voluto inviare un messaggio di cordoglio al figlio Enzo Di Nardo per dimostrargli la sua vicinanza in questo momento di immenso dolore: «Carissimo Enzo, ho saputo or ora, da Positano News, della improvvisa scomparsa della Tua adorata mamma Antonina. Ti sono vicino, con memore affetto, in questo momento di grande dolore e mi stringo, a Te e a tutta la Tua famiglia, in un fraterno abbraccio, nel ricordo indimenticabile di Tuo padre Giovanni, amico leale e galantuomo, poliziotto integerrimo, responsabile, in tempi difficili, della mia sicurezza».