Sorrento, il Liceo Salvemini si fermerà per Fernanda, la compagna uccisa da un incidente mentre andava a scuola

Era partita da Monteperuso a Positano per raggiungere la sua amata scuola ed i suoi compagni al Liceo Scientifico Salvemini a Sorrento, domani il suo Liceo sarà in preghiera per lei, il loro saluto per il nostro angelo andato in paradiso . Questa è la circolare della dirigente scolastica Patrizia Fiorentino

Domani tutta la comunità scolastica del Liceo Salvemini si riunirà in un momento di raccoglimento in ricordo della cara alunna venuta tragicamente a mancare; pertanto, si dispone

PER LA SEDE CENTRALE

• Alle ore 11:50 gli alunni occupanti le aule T1, T2, T3, T4 e T5 usciranno, accompagnati dal

docente in servizio, dalla palestra si recheranno nel pistino e nell’area antistante la palestra.

• Alle ore 11:55 gli alunni occupanti le aule T6, T7, T8 e AM usciranno, accompagnati dal

docente in servizio, dalla palestra si recheranno in parte nell’area antistante la palestra e in

parte nel campetto.

• Alle ore 11:50 gli alunni occupanti le aule P1, P2, P3, P4, P5 e P6 usciranno, accompagnati

dal docente in servizio, dall’ingresso principale si recheranno nel campetto.

• Alle ore 11:55 gli alunni occupanti le aule P7, P8, P9, P10, P11, P12 usciranno, accompagnati

dal docente in servizio, dall’ingresso principale e si recheranno nel campetto.

• Alle ore 12:00 gli alunni occupanti le aule T9, LI e T11 usciranno, accompagnati dal docente

in servizio, dall’ingresso principale e si recheranno nel parcheggio antistante l’ingresso

principale.

PER LA SEDE SUCCURSALE

• Alle ore 11:50 gli alunni occupanti le aule al secondo piano si recheranno, accompagnati

dal docente in servizio nel campetto del seminario

• Alle ore 11:55 gli alunni occupanti le aule al primo piano si recheranno, accompagnati dal

docente in servizio nel campetto del seminario

Finito il momento di raccoglimento, tutti gli alunni faranno ritorno a casa.

