Sorrento, il dispositivo traffico per la Commemorazione dei defunti 

In occasione della Commemorazione dei defunti, il comandante della polizia locale di Sorrento, Rosa Russo, ha firmato un’ordinanza che disciplina il traffico veicolare.

Dal 30 ottobre al 2 novembre, in via Traversa San Renato, compreso il piazzale antistante l’ingresso del cimitero comunale, è istituito il divieto temporaneo di sosta dei veicoli, con rimozione coatta, ed il divieto temporaneo di transito veicolare. Nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 7 alle ore 18, in via San Renato, nel tratto compreso tra il parcheggio “Pollio” e il parcheggio “Terminal”, ed in via Marziale, nel tratto compreso tra il civico 24 e l’incrocio con via San Renato, è istituito il divieto temporaneo di sosta dei veicoli, con rimozione coatta, ed il divieto temporaneo di transito veicolare.