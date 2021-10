Sorrento: il corteo nel ricordo di Fernanda tra silenzio e dolore, mai così composto

Sorrento: questa mattina si è mosso il corteo in memoria di Fernanda in cui i ragazzi si sono raccolti in un rispettoso e doloroso silenzio. La commozione dei ragazzi che hanno partecipato al corteo di questa mattina, stringe il cuore, raccolti in un rispettoso e disciplinato silenzio, dediti a dedicare una preghiera alla compagna scomparsa, sono stati il simbolo di una comunità che si stringe e si unisce, consapevole della tristezza dell’evento che purtroppo è accaduto e sulla quale si concentra, in questi giorni, il pensiero di tutti. I ragazzi, in questa circostanza, sono davvero stati esempio di grande maturità e buon cuore, dal momento che si sono attivati, nell’organizzazione di questo corteo, sia in modo tale da seguire le norme alle quali il covid ci impone, sia nel rispetto del momento di commemorazione nei confronti di Fernanda e di chi la conosceva e soffre la sua perdita.