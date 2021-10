Sorrento, Gigione Maresca ricorda Anna Balsamo “Amica sincera, donna gioviale e di carisma”

Sorrento, Gigione Maresca ricorda Anna Balsamo

Annetta Balsamo, amica sincera mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Una donna gioviale di grande carisma.

Una consulente assicurativa che amava il suo lavoro svolto sempre con abnegazione e professionalità. A Sorrento il suo ufficio in Viale Nizza, un vero punto di riferimento per tutti, clienti e amici. Ci lascia solo nelle vita terrena, ma la ricorderemo nelle nostre preghiere perchè una persona buona, con un sorriso indimenticabile,di forte personalità e spessore morale non si dimentica mai.