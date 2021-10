Sorrento, G20 arriva Di Maio al Circolo dei Forestieri, poi esclusa la stampa. L’arrivo del Ministro Di Maio al Circolo dei Forestieri accolto dal sindaco Massimo Coppola, poi successivamente l’accesso non è stato più consentito alla stampa dallo staff del Ministro. Una scelta non legata alla cena , che stando al programma era di “networking”, quindi in un programma istituzionale, perchè era impedito anche poter stare a distanza col divieto di far foto e video. Oltre 100 persone per la sicurezza, decine di auto delle forze dell’ordine, fra polizia, carabinieri e guardia di finanza in Penisola Sorrentina , per l’ex leader del M5S, ma Sorrento è una città molto tranquilla e sicura e sta accogliendo al meglio questo evento.