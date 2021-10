Sorrento, furto con scasso in Via degli Aranci questa notte. Pochi minuti fa è giunta in redazione la notizia di un furto con scasso in Via degli Aranci, proprio ieri abbiamo parlato di un furto a Sant’Agnello ai Colli di Fontanelle e le settimane scorse al centro di Piano di Sorrento, altre segnalazioni arrivano anche da Vico Equense. La Penisola Sorrentina per la sua ricchezza attira molti ladri dalla provincia di Napoli, bisogna alzare la guardia.