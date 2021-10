Sorrento, Ferrari e auto d’epoca domenica

È in programma domenica prossima, 31 ottobre 2021, la ventitreesima edizione del “Tour della Penisola – Raduno auto d’epoca e Ferrari” organizzato dall’Associazione Asi Classic Car Club Napoli presieduta da Giuseppe Cannella. Le vetture partecipanti saranno in mostra domenica mattina, dalle ore 8 alle ore 13, in piazza Angelina Lauro che, pertanto, sarà chiusa alla circolazione veicolare con l’istituzione del divieto di sosta.

Con la propria ordinanza il comandante della polizia municipale di Sorrento, Rosa Russo, impone agli organizzatori dell’evento di predisporre “idonee passerelle pedonali necessarie al rispetto del distanziamento interpersonale obbligatorio”.

Personale addetto dovrà gestire anche gli accessi all’area dell’esposizione per evitare assembramenti e garantire il passaggio dei clienti verso i negozi che sorgono lungo il perimetro della piazza.