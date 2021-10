Sorrento, Fauno e Filou per Halloween si torna a ballare in discoteca. Dopo tanti messi di stand by riprende la fabbrica del divertimento nei templi del by night nella Città del Tasso il 30 al Fauno e poi al Filou, nel pieno rispetto delle norme Covid, obbligatori green pass e prenotazioni .

Segnalate qui il vostro evento su Positanonews il giornale di riferimento della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina

Per la vostra pubblicità sul sito e sui social network info@positanonews.it