Sorrento: ecco le start up del G20. Lunedì e martedì della prossima settimana, 11 e 12 ottobre 2021, infatti, si ritroveranno in Costiera i ministri dei 20 paesi più industrializzati del mondo per discutere del futuro degli interscambi commerciali tra le nazioni. Evento che si inserisce nella presidenza italiana del Forum.

Si tratta di un evento speciale che ha l’obiettivo di costruire un ponte di cooperazione tra attori dell’innovazione pubblici e privati, startup e imprese su scala globale. L’evento coinvolgerà membri del G20 e dei paesi ospiti, rappresentanti delle istituzioni competenti, insieme a attori dell’ecosistema dell’innovazione come fondi di venture capital, startup innovative, esperti e aziende rilevanti per le principali aree di interesse identificate.

Questa iniziativa sarà realizzata, sotto l’egida della Presidenza italiana del G20, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall’Agenzia per il Commercio Estero (ITA-ICE), dal Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI-CDP Venture Capital) e da SIMEST , in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale.

L’evento sarà ospitato in un formato misto digitale e fisico, viste le attuali restrizioni di viaggio: nella prestigiosa sede di Sorrento, perla del Tirreno, o tramite sessioni di streaming online. Gli ospiti saranno accolti il ​​pomeriggio del 9 ottobre e inizieranno i lavori la mattina del 10 ottobre.