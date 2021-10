Sorrento: due giorni di mercato straordinario, aperti fino alle 18. In questi due giorni Sorrento ospita il G20. Per questo motivo, la città risulta completamente blindata in zona rossa ed il mercato settimanale del martedì è stato annullato.

Dall’idea del rappresentante degli ambulanti del mercato di Sorrento e Piano di Sorrento Salvatore Ranieri, e grazie alla collaborazione del proprietario del Parcheggio Terminal Alfonso Ronca e l’Ufficio Commercio di Sorrento, dunque, sono stati organizzati due giorni di mercato straordinario, per rimediare al mancato svolgimento della mattinata di oggi.

I prossimi martedì, 19 e 26 ottobre, presso il Parcheggio Terminal, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 18.00 si terrà il mercato straordinario.