Sorrento. Dopo averla presentata in Consiglio Comunale mercoledì continua la campagna plastic free! “Continua la campagna plastic free – ha detto il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco -. Ieri abbiamo incontrato il già ministro ed onorevole Alfonso Pecoraro Scanio Presidente della Fondazione Univerde. Consegnata anche a lui la borraccia del comune di Sorrento. È essenziale creare delle sinergie con le istituzioni a tutti i livelli per combattere in modo energico l’uso della plastica!”

