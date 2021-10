Sorrento: domenica la ventitreesima edizione “Tour della Penisola – Raduno auto d’epoca e Ferrari”. È in programma domenica prossima, 31 ottobre 2021, la ventitreesima edizione del “Tour della Penisola – Raduno auto d’epoca e Ferrari” organizzato dall’Associazione Asi Classic Car Club Napoli presieduta da Giuseppe Cannella. Le vetture partecipanti saranno in mostra domenica mattina, dalle ore 8 alle ore 13, in piazza Angelina Lauro, a Sorrento, che, pertanto, sarà chiusa alla circolazione veicolare con l’istituzione del divieto di sosta.

Foto di Giovanni De Angelis alias Red Shadow.